شاهد بالفيديو.. المياه التركية تدخل العراق

وجاء ذلك بعد ما ابلغ الرئيس التركي ، ، الموافقة على زيادة اطلاقات نهري والفرات وفقا لمصدر مطلع.فيما اكد رئيس الوزراء محمد اليوم الأربعاء، ان زادت الإطلاقات المائية الى نهري دجلة والفرات، ومن المؤمل ان تعالج شحة المياه وتحل جزءاً مهماً من المشكلة.