شاهد.. اندلاع حريق في مخزن تجاري قيد الإنشاء بالكرادة

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "الحريق نشب في أحد هياكل البناء المُستخدمة كمخزن تجاري ضمن ساحة التحريات في ببغداد".وتابع أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحريق للعمل على السيطرة عليه".