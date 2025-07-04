لحظات حزينة.. ‏انهيار وبكاء زوجة ديوغو جوتا بعد مغادرتها الجنازة

‏انهيار وبكاء زوجة بعد مغادرتها الجنازة.

سجّلت عدسات الكاميرات لحظات مفجعة لزوجة نجم الراحل ، كاردوسو، وهي تنهار بالبكاء بعد مغادرتها الجنازة.