مسيرة "إسرائيلية" تستهدف سيارة جنوبي لبنان

أفادت وسائل إعلام دولية، مساء الثلاثاء، بأن مسيرة "إسرائيلية" استهدفت سيارة جنوبي .

وقالت تلك الوسائل، "مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة البابلية جنوبي ".

من جانبها، قالت للاعلام في لبنان، "أغار العدو الإسرائيلي منذ بعض الوقت على بلدة البابلية".

الى ذلك، قالت ، "شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة البابلية بقضاء جنوبي البلاد".