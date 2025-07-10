حريق في النجف يلتهم معمل معجنات ومجمع دراجات نارية (فيديو)

– محليات



تكافح فرق الدفاع المدني حاليًا حادث حريق واسع النطاق اندلع داخل معمل للمعجنات ومجمع ضمن في .

وصلت فرق الإطفاء فور تلقيها البلاغ وباشرت بعمليات إخماد النيران للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.



تُشير المعلومات الأولية إلى أن الحريق تسبب في أضرار مادية كبيرة للمبنيين، ولم تُعلن السلطات بعد عن وجود إصابات بشرية. وتعمل فرق الدفاع المدني جاهدة على تطويق النيران والتحقيق في أسباب اندلاع الحريق.