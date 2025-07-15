فيضانات وعواصف تقتل 131 شخصاً في أمريكا (فيديو)

ونشرت تحذيرا من الفيضانات حتى صباح اليوم الثلاثاء يتوقع هطول أمطار غزيرة في منطقة واسعة من وسط تمتد من شرقا إلى سان وأوستن.وشمل التحذير مقاطعة كير وأجزاء أخرى من هيل كانتري على امتداد نهر لا تزال تتعافى من الفيضانات التي وقعت في (تموز)، واجتاحت مدينة كيرفيل، حيث مقر ، ومخيما صيفيا مسيحيا للفتيات على ضفاف النهر في بلدة هانت القريبة.ونُصح سكان المناطق المطلة على نهر غوادالوبي، وكذلك فرق البحث التي لا تزال تمشط ضفافه، بالبحث عن مناطق مرتفعة حتى زوال الخطر الجديد.وقال حاكم تكساس أمس الاثنين إن العواصف أودت بحياة 131 شخصا على الأقل في الولاية منذ الرابع من تموز، وسُجلت معظم هذه الوفيات في كيرفيل وما حولها، وذلك ارتفاعا من العدد المعلن يوم الجمعة والبالغ 120 قتيلا.وأضاف أن 97 شخصا لا يزالون مفقودين في منطقة كيرفيل الكبرى، بانخفاض عن أكثر من 160 شخصا قالت السلطات إنهم في عداد المفقودين الأسبوع الماضي.