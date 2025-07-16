السفير الأمريكي في إسرائيل يحضر جلسة محاكمة نتنياهو

وقال هاكابي في تصريح نقله موقع " "، "جئت لأنني أردت أن أرى ما يحدث"، مشيرا إلى أن " يتفهم أنه من الصعب، في منتصف فترة ولاية متوترة للغاية، أن تقضي الكثير من الوقت في قاعة المحكمة وأمام قضاة غير عادلين".يشار إلى أن هذه الجلسة هي الثالثة هذا الأسبوع التي يمثل فيها نتنياهو أمام في تل أبيب، بعد أن كان قد مثل أمامها يومي الاثنين والثلاثاء، للرد على تهم الفساد الموجهة ضده، وذلك بعد توقف استمر أكثر من شهر.وكانت جلسات المحكمة توقفت في يونيو الماضي إثر الحرب على ، ولاحقا زيارة نتنياهو إلى .وعلى مدى 35 جلسة أجاب نتنياهو عن الأسئلة الموجهة إليه من طاقم الدفاع عنه، في محاولة لشرح موقفه من المحكمة والتهم الموجهة اليه.ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن في حال تم إقرارها.وفي يناير الماضي بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما تعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدّم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية 2019.ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة، في حين يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس ناشر صحيفة الخاصة للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.أما "الملف 4000" فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع والا الإخباري شاؤول إلوفيتش -الذي كان أيضا مسؤولا في شركة " " للاتصالات- مقابل تغطية إعلامية إيجابية.