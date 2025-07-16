بالفيديو.. اسد يتجول في بغداد ويلتهم خروفا

– محلي

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاسد يتجول بحريته في .

ووفقا لمقطع الفيديو فأن اسدا هاربا تجول في منطقة النعيرية ببغداد، وقام بالتهام خروف امام الملأ.

فيما انتقد مواطنون "قيام البعض بتربية الحيوانات المفترسة في منازلهم والتي تتسبب بكوارث عند عدم السيطرة عليها"، داعين الجهات المعنية الى "الحد من هذه الاعمال".