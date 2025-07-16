حريق يطال مطعما في الكوت.. وفاة شخصين (فيديو)

أفاد مصدر أمني، مساء الاربعاء، باندلاع حريق داخل مطعم في مدينة بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "احتراق مطعم في مدينة مساء اليوم الاربعاء". وأضاف المصدر أن "اكثر من 15 فرقة اطفاء مشاركة بالحادث"، مشيرا الى "انتهاء الحادث بوفاة شخصين وإصابة 10 آخرين وتم اخلاء 20 شخصا".