وقال مراسل ، إن تظاهرات غاضبة خرجت في مدن (ابو الخصيب، ، ، ، الطوبة والنخيلة) احتجاجاً على عدم توفر مياه صالحة للشرب.وطالب المتظاهرون، وفق مراسلنا، بالتدخل السريع لإنقاذ الناس من تلوث المياه.