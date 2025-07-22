بالفيديو.. حال المياه الواصلة لاهالي البصرة

– محلي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه نوعية المياه الواصلة الى أهالي .

ووفقا للناشطين فان هذه المياه التي تصل الى المنازل لا تصلح حتى للغسل كونها ممزوجة مع الطين.

وناشدوا المسؤولين الى التحرك وإيجاد الحلول السريعة لهذه الازمة بالمحافظة.