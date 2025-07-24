https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-534756-638889743725169775.jpg

أعمدة الدخان تغطي منطقة الضبية شمال شرق بيروت بمحافظة جبل لبنان بعد احتراق عدة يخوت في مرفأ المدينة