ترامب يستجوب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي

وجاء في مقطع الفيديو:‏ : ارتفعت ميزانية التجديدات إلى 3,1 مليار دولار‏ : أنا لست على علم بذلك، لم أسمع هذا من أي أحد‏ترامب يُخرج ورقة من جيبه: هذا خرج للتو.‏باول: التكاليف تشمل مبنى تم بناءه قبل 5 سنوات‏ترامب: وهو جزء من التكاليف الشاملة‏باول: لكنه ليس جديد‏ترامب: سنلقي نظرة، وسنرى ما يحدث، هل تتوقع أي زيادات في التكاليف؟‏باول: لا، لا نتوقع ذلك. نتوقع أن ننتهي بحلول 2027‏ترامب: حسناً