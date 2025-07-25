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بالفيديو.. الجسر الإيطالي يشهد محاولة انتحار جديدة في البصرة

ترندات

2025-07-25 | 02:45 2025-07-25T02:45:58+00:00
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بالفيديو.. الجسر الإيطالي يشهد محاولة انتحار جديدة في البصرة

194 شوهد

السومرية نيوز – محلي
تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه، محاولة انتحار فتى على الجسر الإيطالي في البصرة.

وبحسب الناشطين فأن "الفتى حاول بالقاء نفسه في المياه الا ان قوة من النجدة تمكن من إنقاذه".
وتعد محاولة الانتحار هذه هي الـ70 من نوعها على الجسر الإيطالي منذ انشاءه في محافظة البصرة.

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