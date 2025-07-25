بالفيديو.. الجسر الإيطالي يشهد محاولة انتحار جديدة في البصرة

وبحسب الناشطين فأن "الفتى حاول بالقاء نفسه في المياه الا ان قوة من النجدة تمكن من إنقاذه".وتعد محاولة الانتحار هذه هي الـ70 من نوعها على الجسر الإيطالي منذ انشاءه في .