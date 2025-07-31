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شرطي مرور يعتدي بالضرب على استاذ جامعي في البصرة
ترندات
شرطي مرور يعتدي بالضرب على مواطن.
2025-07-31 | 04:31
2025-07-31T04:31:34+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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شرطي مرور يعتدي بالضرب على استاذ جامعي في البصرة
418 شوهد
شرطي مرور يعتدي بالضرب على مواطن.
شرطي مرور في تقاطع
البصرة
القديمة يعتدي بالضرب على مواطن قيل أنه أستاذ جامعي بدرجة بروفيسور.
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