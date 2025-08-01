شيكاغو تسجل مستويات تلوث هواء "عالية جداً"

ووفقاً لمؤشرات جودة الهواء، تجاوزت معدلات الجسيمات الدقيقة (PM2.5) الحدود الصحية بمعدلات خطيرة، نتيجة لانبعاثات الدخان الكثيف المتصاعد من حرائق الغابات في كندا.وتشير التقارير إلى أن جودة الهواء في شيكاغو وصلت إلى مستوى “غير صحي جداً”، ما يشكّل خطراً على العامة، خصوصًا للفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي.وتحث السلطات السكان على تجنّب الأنشطة الخارجية واتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى تحسّن الأجواء.