إطلاق نار داخل قاعدة للجيش الأمريكي في ولاية جورجيا

ووفقا لمنشور على صفحة القاعدة الرسمية في ، تم إغلاق القاعدة بالكامل في تمام الساعة 11:04 صباحا بالتوقيت المحلي، وتتواجد قوات إنفاذ القانون في موقع الحادث الذي وقع في منطقة اللواء القتالي المدرع الثاني.العديد من الصفحات الإخبارية المحلية تداولت مقطع فيديو لجنود قالت إنهم كانوا يهرعون داخل القاعدة إثر سماع دوي إطلاق النار. في وقت اشارت مصادر لاغلاق تام للقاعدة بعد حادثة اطلاق النار.