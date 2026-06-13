العثور على جثمان "سبايدر مان اليمن".. من هو القعقاع بن عنتر وما قصته؟ (فيديو)

– دوليات



عثرت الفرق المختصة على جثمان المتسلق اليمني بن عنتر الملقب بـ"سبايدر مان اليمن"، داخل فوهة بركانية مملوءة بالمياه الكبريتية، في مدينة دمت بمحافظة الضالع.







وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تجمهرًا في محيط موقع الحادثة، وتفاعل الموجودين مع إخراج الجثمان، وترديدهم التهليلات.



بدورها، قالت مصادر إن عمليات البحث استمرت منذ عصر الجمعة وحتى المساء، حيث توقفت في توقيت حساس، لتُستأنف صباح اليوم السبت مجددًا.



وذكرت المصادر أن عناصر من قوات الدفاع المدني التابعة للحوثيين - كون منطقة دمت شمالي الضالع تخضع لسيطرتهم - إلى جانب اليمني، قادت عملية البحث، كما جرى استقدام غواصين من .



وقالت المصادر إن بعض الغواصين تحدثوا عن وجود تماسيح داخل البركة، الأمر الذي حال دون نزولهم إليها.



ونفت المصادر وجود أي تماسيح، مبينة أن المياه الكبريتية التي تحتضنها الفوهة البركانية تصل درجة حرارتها إلى 90 درجة مئوية، ما يجعل وجود تماسيح داخلها أمرًا مستحيلًا، كما أن ارتفاع حرارة المياه يتطلب وسائل تعامل مختلفة عن تلك المتبعة.



وأضافت المصادر أن المياه تحتوي أيضًا على غازات سامة، واصفة عمق الفوهة بـ "مخيف وموحش".



وتحوّلت واقعة سقوط المغامر اليمني إلى حديث الشارع اليمني، بل تجاوز الأمر إلى تداول قصته على نطاق واسع في مختلف أنحاء الوطن العربي.

وقال رئيس المدني والغواصين من مكان الحادثة، إن الفرق انتشلت الجثمان من المكان المغمور بالماء، بعد يومين من عمليات البحث.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تجمهرًا في محيط موقع الحادثة، وتفاعل الموجودين مع إخراج الجثمان، وترديدهم التهليلات.بدورها، قالت مصادر إن عمليات البحث استمرت منذ عصر الجمعة وحتى المساء، حيث توقفت في توقيت حساس، لتُستأنف صباح اليوم السبت مجددًا.وذكرت المصادر أن عناصر من قوات الدفاع المدني التابعة للحوثيين - كون منطقة دمت شمالي الضالع تخضع لسيطرتهم - إلى جانب اليمني، قادت عملية البحث، كما جرى استقدام غواصين من .وقالت المصادر إن بعض الغواصين تحدثوا عن وجود تماسيح داخل البركة، الأمر الذي حال دون نزولهم إليها.ونفت المصادر وجود أي تماسيح، مبينة أن المياه الكبريتية التي تحتضنها الفوهة البركانية تصل درجة حرارتها إلى 90 درجة مئوية، ما يجعل وجود تماسيح داخلها أمرًا مستحيلًا، كما أن ارتفاع حرارة المياه يتطلب وسائل تعامل مختلفة عن تلك المتبعة.وأضافت المصادر أن المياه تحتوي أيضًا على غازات سامة، واصفة عمق الفوهة بـ "مخيف وموحش".وتحوّلت واقعة سقوط المغامر اليمني إلى حديث الشارع اليمني، بل تجاوز الأمر إلى تداول قصته على نطاق واسع في مختلف أنحاء الوطن العربي.

فيديو السقوط

وطبقًا للمصادر، فإن أسرة تعاني أوضاعًا معيشية صعبة، ويُعد هو المعيل الوحيد لها، وكانت تقع على عاتقه مسؤولية توفير نفقات المنزل.



"سبايدرمان ".. من هو القعقاع بن عنتر؟

يحمل لقب "سبايدرمان اليمن" بسبب رشاقته غير المعهودة وقدرته الخارقة والفريدة على تسلق المرتفعات الشاهقة والتنقل على المنحدرات الوعرة الخطيرة، لكن مغامرته الأحدث كانت آخر المشاهد التي تابعها محبوه ومتابعوه، قبل نهايته المأساوية.



القعقاع بن عنتر أشهر مغامر ذاع صيته في بلاده، واتسعت شهرته لتجوب أرجاء الوطن العربي، بفضل مقاطعه التي وثقت مغامراته الخطيرة التي كان يؤديها في أشد المناطق وعورة وخطورة، وكان آخرها الفوهة البركانية القاتلة.



منح عشاق المغامرات القعقاع لقب "سبايدر مان اليمن" حيث امتلك مهارات استثنائية في القفز والتحرك بمرونة تشبه شخصية " " في سلسلة الأفلام العالمية الشهيرة.



واشتهر بن عنتر بمغامراته الخطرة في تسلق المنحدرات الصخرية والفوهات البركانية، خاصة "حرضة دمت" البركانية في مديرية "دمت" بمحافظة "الضالع"، حيث كان ينفذ عروضاً استعراضية من دون معدات حماية خاصة معظم الأحيان.

