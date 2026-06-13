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العثور على جثمان "سبايدر مان اليمن".. من هو القعقاع بن عنتر وما قصته؟ (فيديو)

ترندات

2026-06-13 | 07:40 2026-06-13T07:40:00+00:00
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العثور على جثمان "سبايدر مان اليمن".. من هو القعقاع بن عنتر وما قصته؟ (فيديو)

المصدر:
ارم نيوز
1,220 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

عثرت الفرق المختصة على جثمان المتسلق اليمني القعقاع بن عنتر الملقب بـ"سبايدر مان اليمن"، داخل فوهة بركانية مملوءة بالمياه الكبريتية، في مدينة دمت بمحافظة الضالع.

وقال رئيس فريق الدفاع المدني والغواصين من مكان الحادثة، إن الفرق انتشلت الجثمان من المكان المغمور بالماء، بعد يومين من عمليات البحث.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تجمهرًا في محيط موقع الحادثة، وتفاعل الموجودين مع إخراج الجثمان، وترديدهم التهليلات.

بدورها، قالت مصادر إن عمليات البحث استمرت منذ عصر الجمعة وحتى المساء، حيث توقفت في توقيت حساس، لتُستأنف صباح اليوم السبت مجددًا.

وذكرت المصادر أن عناصر من قوات الدفاع المدني التابعة للحوثيين - كون منطقة دمت شمالي الضالع تخضع لسيطرتهم - إلى جانب الهلال الأحمر اليمني، قادت عملية البحث، كما جرى استقدام غواصين من صنعاء.

وقالت المصادر إن بعض الغواصين تحدثوا عن وجود تماسيح داخل البركة، الأمر الذي حال دون نزولهم إليها.

ونفت المصادر وجود أي تماسيح، مبينة أن المياه الكبريتية التي تحتضنها الفوهة البركانية تصل درجة حرارتها إلى 90 درجة مئوية، ما يجعل وجود تماسيح داخلها أمرًا مستحيلًا، كما أن ارتفاع حرارة المياه يتطلب وسائل تعامل مختلفة عن تلك المتبعة.

وأضافت المصادر أن المياه تحتوي أيضًا على غازات سامة، واصفة عمق الفوهة بـ "مخيف وموحش".

وتحوّلت واقعة سقوط المغامر اليمني إلى حديث الشارع اليمني، بل تجاوز الأمر إلى تداول قصته على نطاق واسع في مختلف أنحاء الوطن العربي.
فيديو السقوط
وطبقًا للمصادر، فإن أسرة القعقاع تعاني أوضاعًا معيشية صعبة، ويُعد هو المعيل الوحيد لها، وكانت تقع على عاتقه مسؤولية توفير نفقات المنزل.

"سبايدرمان اليمن".. من هو القعقاع بن عنتر؟
يحمل لقب "سبايدرمان اليمن" بسبب رشاقته غير المعهودة وقدرته الخارقة والفريدة على تسلق المرتفعات الشاهقة والتنقل على المنحدرات الوعرة الخطيرة، لكن مغامرته الأحدث كانت آخر المشاهد التي تابعها محبوه ومتابعوه، قبل نهايته المأساوية.

القعقاع بن عنتر أشهر مغامر يمني ذاع صيته في بلاده، واتسعت شهرته لتجوب أرجاء الوطن العربي، بفضل مقاطعه التي وثقت مغامراته الخطيرة التي كان يؤديها في أشد المناطق وعورة وخطورة، وكان آخرها الفوهة البركانية القاتلة.

منح عشاق المغامرات القعقاع لقب "سبايدر مان اليمن" حيث امتلك مهارات استثنائية في القفز والتحرك بمرونة تشبه شخصية "الرجل العنكبوت" في سلسلة الأفلام العالمية الشهيرة.

واشتهر بن عنتر بمغامراته الخطرة في تسلق المنحدرات الصخرية والفوهات البركانية، خاصة "حرضة دمت" البركانية في مديرية "دمت" بمحافظة "الضالع"، حيث كان ينفذ عروضاً استعراضية من دون معدات حماية خاصة معظم الأحيان.

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دوليات

ترندات

العثور على جثمان "سبايدر مان اليمن"

من هو "القعقاع بن عنتر"؟ (فيديو)

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