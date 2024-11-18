طقس العراق.. الحرارة ترتفع والعاصمة "ستتعرق".. وامطار متذبذبة في 12 محافظة

وبحسب الخرائط فان المنخفض الجوي المتواجد في البحر المتوسط يدفع تيارات هوائية باردة مع امتداد رطوبة مدارية تضمن أستمرار تواجد السحب في أجواء البلاد، لكن بسبب بعد المنخفض وضعف الحمل الحراري تكون الفعالية ضعيفة ومحدودة، مع توقعات بتحسن نسبي في عناصر الطقس خلال 48 أو 72 ساعة القادمة في أجواء البلاد.ومن المتوقع حدوث فرص امطار متفرقة اليوم الاثنين تكون رعدية أحيانا تشمل المثنى وذي قار وميسان واجزاء من البصرة، كما تشمل زخات الأمطار بعض مناطق واسط وديالى وصلاح الدين وتتحسن مساء الإثنين والثلاثاء خصوصاً ديالى، كذلك تشمل فرص الأمطار الثلاثاء السليمانية وأربيل ودهوك وإجزاء من كركوك والموصل وبعض مناطق وسط البلاد من ضمنها بغداد .وبحسب المختصين بالانواء الجوية، فإن الحالة تكون ذات طابع عشوائي بين منطقة وأخرى وقد تدخل أو تخرج مناطق ضمن نطاق الأمطار وحسب حركة المنظومة مصحوبة بنشاط السحب الرعدية ورياح هابطة مثيرة للغبار أحيانا.وتكون الأجواء أكثر دفئًا مقارنة بيوم امس في عموم خاصة في الجنوب، اما بغداد "سوف تتعرق نهارًا مع إرتفاع درجة الحرارة العظمى إلى ℃28 تقريبًا"، بحسب ما وصفه راصدون جويون.وعلى صعيد اخر، تشير التوقعات الى فرص جيدة للامطار نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر المقبل حيث تتعرض مناطق شمال البلاد لـ كميات كبيرة جداً من الأمطار بعد 11/27 كذلك مناطق وسط وجنوب البلاد تشهد امطارا جيدة خلال الفترة المذكورة، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة نهاية هذا الشهر وبداية الشهر المقبل.