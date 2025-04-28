وبحسب بيانات الطقس، فإن حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على أجزاء واسعة من البلاد اليوم الاثنين، حيث هناك احتمالية تساقط امطار بين خفيفة ومعتدلة في وسط وغرب وشمال البلاد مع تطورها الى غزارة في بعض الفترات.ومن المتوقع ان تشمل الامطار مناطق من على شكل زخات رعدية، كما قد تشمل أجزاء من والنجف وبابل والديوانية ومناطق متفرقة من وسط البلاد، فيما تكون الحالة الجوية اقوى في غرب البلاد وعند حدود حيث ستشهد امطارا غزيرة محليا وعواصف رعدية، فيما تكون الامطار اقل وضوحا في الجنوب مع احتمالية هطولات خفيفة.كما ستنخفض درجات الحرارة عدة درجات مئوية بفعل هبوب رياح شمالية غربية، حيث تتاثر البلاد بحالة جوية ربيعية نتيجة تسرب هواء بارد في الطبقات العليا مع استجابة سطحية للمنخفضات الحرارية مما سيؤدي الى اضطرابات.وستكون اعلى درجة حرارة عظمى مسجلة اليوم الاثنين 41 مئوية وذلك في وميسان، فيما تكون اقل درجة 22 مئوية في ، وتسجل أيضا درجات عشرينية، فيما تكون الدرجات في جميع المحافظات الأخرى ثلاثينية.