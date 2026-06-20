العراق ضمن قائمة المناطق الأكثر حراً في العالم.. 5 مدن في "قائمة الـ 15"

شهدت القائمة العالمية سيطرة واضحة للمدن الإيرانية والعراقية، حيث تصدرت مدينة الإيرانية القائمة بدرجة حرارة بلغت 47.8 درجة مئوية، تلتها الأحواز بـ 47.4 درجة، ثم كل من بستان الإيرانية ومطار بـ 47 درجة مئوية، بينما جاءت دهلران الإيرانية في المرتبة الخامسة بـ 46.9 درجة مئوية.توزعت المدن العراقية ضمن المراكز العشرة الأولى وما كالتالي:: جاءت في المرتبة السادسة عالمياً بدرجة حرارة بلغت 46.8 درجة مئوية.: حل في المرتبة التاسعة مسجلاً 46.6 درجة مئوية.(الحي): جاءت في المرتبة الحادية عشرة بدرجة 46.6 درجة مئوية.: حلت في المرتبة الرابعة عشرة مسجلة 46.4 درجة مئوية.: اختتمت القائمة في المرتبة الخامسة عشرة بدرجة حرارة بلغت 46.3 درجة مئوية.وبحسب البيانات، فقد توزعت قائمة المناطق الـ 15 الأشد حرارة في العالم كالتالي:: 6 محطات رصد.: 5 محطات رصد.الجزائر: محطتان.: محطة واحدة.الإمارات العربية المتحدة: محطة واحدة.