تستمر حتى نهاية الأسبوع.. تفاصيل موجة الرطوبة الجوية التي تستهدف المحافظات الجنوبية

وذكر التقرير الجوي أن هذا التغيير يأتي نتيجة بدء المنخفض الحراري السطحي تدريجياً مع اقتراب نهاية فصل الصيف مناخياً، ما يؤدي إلى زيادة فترات سكون الرياح وتقلب اتجاهاتها، ويسهم باندفاع الهواء الرطب من نحو المناطق الجنوبية.وأشارت التوقعات الأولية إلى استمرار هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع الحالي، مع بقاء الرياح خفيفة ومتقلبة الاتجاه، واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة السطحية خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مما يزيد من الإحساس بالحرارة المرتفعة والرطوبة في المناطق الجنوبية، مع فترات متباعدة تتحول فيها الرياح إلى شمالية غربية.