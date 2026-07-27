الانخفاض المؤقت بدأ ينتهي.. الحرارة تعاود الارتفاع اعتباراً من الغد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحوا على العموم مع بعض الغيوم في والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحوا على العموم مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد".واضافت ان "طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون صحوا على العموم مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية"، مبينة ان "طقس الخميس المقبل سيكون صحوا على العموم مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".