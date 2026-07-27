انقاذ عائلة من حريق في الرميثة

وقال المصدر لـ ، ان "فرق الدفاع المدني في تمكنت اليوم من اخماد حريق اندلع داخل منزل في قضاء ".واضاف ان "الفرق انقذت العائلة داخل المنزل بعد اصابتها بحالات اختناق جراء الحادث"، مشيرا الى انه "تم تأمين نقلهم فوراً إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".