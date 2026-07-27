رفضاً لقرار التبليغ المسبق.. المحامون يتظاهرون أمام وزارة التجارة (صور)

ـ محلي



نظم عدد من المحامين، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى ودائرة مسجل الشركات، رفضًا لقرار يقضي بمنع دخول المحامين إلى الدوائر الحكومية إلا بعد إرسال رسالة تبليغ مسبقة.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بإلغاء القرار، معتبرين أنه يعرقل عمل المحامين ويقيد أداء واجباتهم القانونية، فضلًا عن تأثيره في سرعة إنجاز معاملات المواطنين والشركات.