التربية تعتمد رسمياً الصفوف المبكرة للتلاميذ وتحدد المشمولين بالتسجيل للصف الأول الابتدائي

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "التسجيل المركزي لتلاميذ الصف الأول الابتدائي والذي سينطلق مطلع شهر آب المقبل، سيكون حصراً لجميع مواليد أشهر العام 2020، إضافة إلى مواليد شهر كانون الثاني للعام 2021 فقط"، منوهاً بأن "التسجيل سيكون بحسب الرقعة الجغرافية والطاقة الاستيعابية لكل مدرسة، وستتم متابعتها من خلال أجهزة الإشراف التربوي في المديريات".وأكد أنه "سيتم اعتماد للطفل المقبل على التسجيل، مع التشديد على ضرورة إكمال كارت اللقاحات الخاصة به، والذي ستتابعه لجان مدرسية بالتنسيق مع المستوصفات الصحية لضمان سلامة الأطفال البدنية والعقلية والسمعية والبصرية".وكشف السيد عن أن "الوزارة ستطبق رسمياً وللمرة الأولى، نظام الصفوف المبكرة للأطفال دون سن السادسة أو ماريعف بـ(المستمع)، خلال العام الدراسي المقبل ( 2026 - 2027 )، بهدف ترغيب الأطفال بالنظم المدرسية من خلال دمجهم بالبيئة المدرسية بعد نزع الرهبة والخوف من نفوسهم".