المديرية العامة للمجاري: تنفيذ 21 محطة رفع في الديوانية لتعزيز البنى التحتية

وقال مدير عام المديرية، آل ، في بيان ورد للسومرية نيوز أن "المشروع يُعد من المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تحتاجها المحافظة، لما له من دور في تحسين الواقع الخدمي والبيئي".وأوضح أن "المشروع يشمل إنشاء 16 محطة رفع لمياه الأمطار و5 محطات رفع لمياه الصرف الصحي، بما يسهم في الحد من تجمع مياه الأمطار، وتعزيز كفاءة شبكات الصرف، والارتقاء بالواقع البيئي والصحي في المحافظة".وشدد آل ميرزا على: "أهمية تكاتف الجهود وتسخير جميع الإمكانات لإنجاز المشروع ضمن الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق أقصى فائدة للمواطنين وتوفير بنى تحتية رصينة ومستدامة لأبناء ."