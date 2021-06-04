مانشستر سيتي يكثف اتصالاته مع راموس

وينتهي عقد راموس مع الميرنجي الشهر الحالي، ولم يصل اللاعب إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مانشستر سيتي اتصل براموس 3 مرات، لمحاولة إقناعه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.وأشار البرنامج الإسباني إلى أن راموس ينتظر تمسك ريال مدريد باستمراره في الموسم المقبل حتى آخر ثانية.وتزعم تقارير صحفية أن أزمة تجديد سيرجيو راموس، تعود إلى رفض اللاعب المخضرم، خفض راتبه بنسبة 10% في الموسم الجديد.ويحظى سيرجيو راموس، البالغ من العمر 35 عامًا، باهتمام أيضًا من جانب باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي.