الطلبة يتعادل مع الحدود في ممتاز الكرة

وافتتح نادي الطلبة المباراة التي اقيمت على ملعب الساحر احمد راضي مبكرا بهدف اللاعب وكاع رمضان في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الاول فيما ادرك التعادل لنادي الحدود اللاعب عبد الله كوفي في الدقيقة 76 من زمن المباراة.وبهذا التعادل احتل نادي الطلبة المركز الـ17 في ترتيب الدوري فيما اصبح نادي الحدود في المركز ما قبل الاخير في المركز 19 ضمن اندية الدوري الممتاز للكرة.