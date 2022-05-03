كيف سيعوض أنشيلوتي غياب ألابا "المحتمل" عن قمة مانشستر سيتي؟

وكان النجم النمساوي قد أُجبر على الخروج من الشوط الثاني في مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي يوم الثلاثاء الماضي (26 أبريل/ نيسان)، والتي أقيمت على أرضية ملعب "الاتحاد"، وانتهت بفوز السيتي بنتيجة 4-3، وبعد هذه المباراة، غاب ألابا أيضا عن اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الملكي 4-0 على إسبانيول يوم السبت (30 أبريل) لحساب الجولة الـ34 من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.من المُتوقع أن يعتمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على الإسباني ناتشو فرنانديز إلى جانب البرازيلي إيدر ميليتاو في قلب الدفاع، وذلك في حال غياب ألابا عن مواجهة الإياب ضد مانشستر سيتي، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الاثنين (2 مايو).وفي حال تأكد غياب ألابا عن قمة مانشستر سيتي، فسيمثل ذلك ضربة موجعة للملكي بحسب ما أشار إليه مراقبون؛ إذ يُعد النمساوي ثاني أكثر اللاعبين مشاركة من حيث عدد الدقائق مع ريال مدريد هذا الموسم 2021-22، بعيدا عن حراس المرمى.وإلى جانب بديل ألابا، سيكون أنشيلوتي بحاجة لاختيار اسم ثالث في الخط الأمامي، بجوار الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي فينيسيوس جونيور، وحسب تقارير، فإن البرازيلي رودريغو غويس والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي يملكان الحظ الأوفر لإكمال ثالوث المهاجمين ضد مانشستر سيتي.يُذكر أن ريال مدريد تُوج يوم السبت (30 أبريل) بلقب الدوري الإسباني، وسيكون الفريق في حاجة للفوز على مانشستر سيتي بفارق يزيد عن هدف واحد لحجز مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا، المُزمع إقامته على أرضية ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو الجاري.