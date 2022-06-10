الميناء بطلا للدوري العراقي للشباب

وتأثر لاعبو الفريقين بسوء أرضية الملعب التي كانت عائقا أمام بناء الهجمات لتقل الفرص الحقيقية وسط الاعتماد على الكرات الطويلة غير المجدية لتنتهي أحداث المباراة سلبية في الأداء والنتيجة.ونجح تلاميذ المدرب محمد عبد الحسين، في تسجيل جميع ركلات الترجيح من علامة الجزاء، وحصد اللقب بعد سلسلة من العروض القوية هذا الموسم.يذكر أن مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد، وجهازه المعاون حرص على متابعة اللقاء الختامي، ومراقبة مستويات اللاعبين الذين تم استدعاؤهم مؤخرا لصفوف ليوث الرافدين تحضيرا لبطولة العرب للشباب.