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أرسنال يقترب من إتمام صفقة نجم مانشستر سيتي

رياضة

2022-06-16 | 10:43
أرسنال يقترب من إتمام صفقة نجم مانشستر سيتي
612 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

يوشك أرسنال على إتمام صفقة مدوية يعزز من خلالها هجوم الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "ذا تايمز"، أن أرسنال اقترب من إبرام صفقة ضم مهاجم مانشستر سيتي جابرييل جيسوس.

وتم ربط أرسنال بالمهاجم البرازيلي في معظم فترات الصيف الحالي، لا سيما مع وصول إيرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي، ما وضع مستقبله في شك كبير بعد 6 سنوات قضاها مع السيتيزينز.

وأبدت أندية عديدة اهتمامها بجيسوس، مثل تشيلسي وتوتنهام وريال مدريد، خصوصا بعدما قدم مستويات مميزة أواخر الموسم الماضي.

لكن "ذا تايمز" أكدت أن آرسنال يتطلع لحسم السباق على خدمات اللاعب، حيث أصبح مسؤولو النادي الآن أكثر ثقة من قدرتهم على إتمام الصفقة.

ويدعي التقرير أن سيتي مصر على التخلي عن جيسوس مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وعلى الرغم من أن أرسنال قدم عرضًا بحوالي 30 مليون جنيه إسترليني فقط، من المتوقع أن يقدموا عرضا آخر يقترب مما يطلبه سيتي.

وأضافت الصحيفة أن جيسوس حريص على الانتقال إلى ستاد "الإمارات"، ويحرص على العمل مع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا مرة أخرى بعدما عمل الإثنان في السابق، عندما كان الثاني مساعدا لمدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا.
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