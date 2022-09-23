السومرية تنشر تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة عمان

ويخوض منتخبنا الوطني أولى مبارياته ضمن بطولة الأردن الدولية عندما يواجه نظيره العماني في الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة على ملعب الملك عبد الله الثاني في القويسمة.وسيرتدي منتخب العراق الزي الأبيض، فيما سيرتدي المنتخب العماني الزي الأحمر.وقررت اللجنة المنظمة للبطولة، اعتماد ركلات الترجيح، في حالة انتهاء المباراة بالتعادل، لتحديد المتأهل إلى المباراة النهائية التي سيكون طرفها الثاني الفريق الفائز من مباراةِ الأردن وسوريا التي ستقام اليوم الجمعة في الساعة التاسعة في الملعبِ نفسه.أدناه التشكيلة: