بتواجد لاعب عراقي.. تعرف على التشكيل المثالي لكأس آسيا 2024

السومرية نيوز – رياضة



شهد التشكيل المثالي لكأس آسيا 2024 سيطرة عربية، بحضور عدة أسماء تألقت رفقة منتخباتها وأسهمت في قيادتها إلى أدوار متقدمة، على غرار النجم القطري أكرم عفيف الذي نصب نفسه أفضل لاعب في البطولة.



واختتمت النسخة الثامنة عشرة من كأس آسيا السبت 10 فبرابر/ شباط، بتتويج المنتخب القطري بفوزه في النهائي على نظيره الأردني بثلاثية لهدف، على ملعب "لوسيل" المونديالي، ليحتفظ بذلك "العنابي" بلقبه الذي حققه قبل 5 سنوات في الإمارات العربية المتحدة.



وبرز الكثير من اللاعبين العرب خلال هذه البطولة، ليحجز منهم 6 لاعبين أماكنهم ضمن التشكيلة المثالية، على الرغم من مشاركة نجوم كبار ينشطون في أندية أوروبية عربية رفقة منتخبات غير عربية.



التشكيل المثالي لكأس آسيا 2024

حدّد موقع "sofa score" العالمي المختص في إحصاءات وأرقام اللاعبين، التشكيل المثالي لكأس آسيا 2024، واختار 6 أسماء من 4 منتخبات عربية ضمن الفريق، مع حضور أسماء أخرى من كوريا الجنوبية وأستراليا وطاجيكستان.



وقاد التشكيل النجم القطري المتألق، أكرم عفيف، صاحب "الهاتريك" في المباراة النهائية وهداف البطولة برصيد 8 أهداف، وأول لاعب يسجل 4 أهداف في تاريخ المباريات النهائية لكأس آسيا، وهو أيضًا أول لاعب يسجل في نهائيين متتاليين، حيث حصل على تقييم 8.61 من 10 درجات.

وحجز مدافع "العنابي" لوكاس مينديز مكانه أيضًا ضمن التشكيل المثالي لكأس آسيا بحصوله على تقييم 7.4 من 10 درجات، وسجل الظهير الأيمن الفلسطيني مصعب البطاط حضوره أيضًا ضمن التشكيل بتقييم 7.63 من 10، بينما حضر من المنتخبات العربية كل من أيمن حسين مهاجم العراق (7.75) وصاحب 6 أهداف في البطولة، وموسى التعمري من الأردن (7.47).



وحجز حارس مرمى منتخب الإمارات خالد عيسى مكانه ضمن التشكيل، على الرغم من خروج منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي للبطولة، حيث تحصل على تقييم 7.58، متقدمًا بذلك على عدد من الحراس الآخرين، على غرار مشعل برشم حارس "العنابي" ويزيد أبو ليلى حارس الأردن، منشطًا المباراة النهائية.



وإلى جانب هؤلاء النجوم العرب، سجل النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون حضوره ضمن التشكيل المثالي لكأس آسيا بحصوله على تقييم 7.65، وحضر أيضًا مواطناه لي كانغ إن (8.17)، وإين بيوم هوانغ (7.45)، كما حضر متوسط ميدان طاجيكستان بارفيزدزون أومارباييف (7.5)، والمدافع الأسترالي هاري سوتار (7.4).