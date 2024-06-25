ناد تركي يمنع نجمه المصري من المشاركة في أولمبياد باريس

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم أن "نادي طرابزون التركي الذي يضم النجم المصري تريزيغيه قرر عدم مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس مع منتخب مصر الأولمبي على الرغم من موافقة محمود".وبرر النادي التركي موقفه بسبب "حاجة النادي للاعب للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي".ويلعب حسن مع الفريق التركي منذ عام 2022، إذ سجل 24 هدفاً وصنع 18 في 64 مباراة بمختلف البطولات.