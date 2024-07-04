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بطولة غرب آسيا.. السعودية والامارات تتنافسان على تحقيق إنجاز العراق

رياضة

2024-07-04 | 04:39
بطولة غرب آسيا.. السعودية والامارات تتنافسان على تحقيق إنجاز العراق
1,717 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

ستشهد المباراة النهائي من بطولة الديار العربية غربي آسيا للشباب في نسختها الثالثة، غياب منتخب العراق للمرة الأولى بخروجه من دور المجموعات، بعد حلوله في المركز الثاني لترتيب المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط، حيث يحمل أسود الرافدين لقب النسخة الأولى في العام 2019، والنسخة الثانية في العام 2021.

والمباراة النهائية من البطولة ستكون بين المنتخب السعودي للشباب والذي اقتنص بطاقة التأهل إلى نهائي كأس اتحاد غرب آسيا 2024، بعد فوزه على نظيره السوري (2-0)، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، وبين منتخب الإمارات الذي حقق فوزًا مستحقًّا على نظيره الأردني 2-1، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأربعاء ايضاً على استاد الملك فهد بمدينة الطائف، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا للشباب.

ويلتقي المنتخب السعودي بنظيره الإماراتي في نهائي بطولة غرب آسيا للشباب يوم غد الجمعة الموافق 5 تموز/ يوليو 2024، في مباراة ستقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، وتنطلق الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحمل ليوث الرافدين لقب النسختين الأخيرتين من البطولة، إذ أقيمت الثانية بمدينتي البصرة وأربيل عام 2021، وشهدت بجواره مشاركة منتخبات فلسطين واليمن والبحرين والكويت وسوريا والإمارات والأردن ولبنان، كما أنَّ العراق توج بلقب النسخة الأولى التي أقيمت في فلسطين عام 2019، وشهدت كذلك مشاركة الإمارات والأردن وفلسطين والبحرين وقطر.

منتخب شباب العراق يفتح صفحة
بدأ منتخب شباب العراق، مرحلته الجديدة بعد انتهاء مشاركته في بطولة غرب آسيا للشباب لكرة القدم دون 19 عامًا (الديار العربية) التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

ونجح منتخب "ليوث الرافدين"، في تحقيق فوزه الوحيد في البطولة، بعدما تغلب على نظيره اللبناني بهدفين من دون رد في ختام مبارياته في مجموعته الثانية بالبطولة، لكن الفوز لم يكن كافيًا للتأهل ضمن أفضل وصيف لنصف نهائي البطولة.

وقال المدير الإداري لمنتخب شباب العراق نديم كريم، ان منتخب شباب العراق والحمد لله فريق جيد، كسبنا مجموعة لاعبين مميزين في هذه بطولة غرب آسيا، بالتأكيد نحن وضعنا هدفًا مهمًا في هذه البطولة الإعدادية تقريبًا، وهي تحقيق أكبر استفادة من خوض المباريات التي أضافت الكثير من الخبرة الدولية للاعبين، خصوصًا الذين يمثلون العراق لأول مرة".

وأضاف أن "الاتحاد العراقي لكرة القدم، وعدنا بمعسكر تدريبي قادم في البصرة تتخلله مباريات ودية دولية، إذ ستتم مناقشة هذه الأمور قريبًا جدًا لتحديد المنتخبات المتاحة التي بإمكانها اللعب أمام العراق، خصوصًا إن أجريت المباريات في أيام خارج (فيفا دي)، لذلك سننسق لهذا الأمر مبكرًا".

وتابع: "أن الاتحاد العراقي لديه اتفاق سابق بالفعل مع المنتخب الصيني لإقامة مباراة ودية تجمع المنتخبين، لكن نحن في طور تحديد المكان والزمان، نحن نتطلع للعب مباريات متنوعة وأمام مدارس كروية مختلفة لتحقيق أكبر قدر من الفائدة والخبرة الدولية للاعبين".

وأكمل: "إن منتخب شباب العراق سيكون أقوى وأكثر جاهزية في الأشهر القليلة المقبلة، سنكون جاهزين بعد التحاق لاعبينا المحترفين آدم طالب ورومان دولاتشي وعلي حيدر وأموري فيصل وكرار جعفر في الفترة المقبلة، خصوصًا بعد تعذر التحاقهم بالمنتخب العراقي بسبب عدم موافقة أنديتهم على تفريغهم".

وواصل: "عقوبة مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد ستنتهي قبل خوض التصفيات الآسيوية في سبتمبر/ أيلول المقبل، لذلك الأمور ستكون أكثر انسيابية وأريحية بالنسبة لنا مع عودة المحترفين وأيضًا عودة المدرب الأول للفريق الذي يعرف مستويات اللاعبين جيدًا"، بحسب winwin.
 
تجدر الإشارة إلى أن منتخب شباب العراق وبعد مشاركته في بطولة غرب آسيا سيخوض تصفيات آسيا في تايلاند للفترة من 21 ولغاية 29 من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، إذ أوقعته القرعة إلى جانب منتخبات تايلاند والفلبين وبروناي دار السلام.

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