بالاسماء وانواع الرياضات.. العراقيون المشاركون بأولمبياد باريس 2024

ومن بين 22 لاعبًا، هناك 18 لاعبا ضمن الفريق العراقي لكرة القدم، فيما يوجد 4 رياضيين عراقيين يشاركون بالعاب مختلفة.ويضم المنتخب العراقي لكرة القدم: حسين حسن، ايمن حسين، احمد حسن، إبراهيم بايش، يوسف امين، حسين علي، منتظر عبدالامير، كميل الركابي، يوسف الامام، نهاد محمد، سعد ناطق، مصطفى سعدون، منتظر محمد، كرار سعد، كرار محمد، علي جاسم، حسين لاوندي، زيد تحسين.وتضم البعثة العراقية أيضا، لاعب سباحة حسن الزنكي، ولاعب الاثقال علي عمار، ولاعب العاب القوى طه حسين، ولاعب الجودو سجاد غانم والذي تم إيقافه يوم امس بسبب اكتشاف تناوله المنشطات.