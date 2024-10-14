هل هو رد للدين؟.. منتخب نيجيريا يعيش "كابوسا" في ليبيا

وقال إيكونج أن "السلطات أجبرت الطائرة التي نقلت على الهبوط في مطار الأبرق بدلاً من مطار بنغازي، مضيفا أن "الفريق انتظر في مطار مهجور مدة 12 ساعة بدون طعام أو شراب".واضاف: "في هذه المرحلة، لا نطلب تدخل وزرائنا النيجيريين وإنقاذنا. وبصفتي قائدا للفريق، قررنا ألا نلعب هذه المباراة".من جانبه، أعلن فيكتور أوسيمين نجم منتخب نيجيريا، تضامنه مع زملائه العالقين في مطار الأبرق.وكتب أوسيمين عبر حسابه على إنستغرام: "أشعر بخيبة إزاء المعاملة غير العادلة التي واجهها زملائي في مطار ليبيا، مثل هذه التصرفات تتعارض مع الروح الرياضية، أدعم فريقي وأعلم أنهم سيظلون أقوياء رغم كل العقبات".وقالت وسائل إعلام إن توقف منظومة الجوازات بالمطار في ليبيا أدى إلى هذه المشكلة.ماذا حدث للمنتخب الليبي في نيجيريا؟في مباراة الذهاب، تعرضت بعثة المنتخب الليبي لمضايقات في نيجيريا قبل خوض مباراة الجولة الثالثة، وتفتيش طويل خلال الرحلة بالإضافة إلى عدم وجود دورية شرطة بصحبة البعثة.ذكر فيصل البدري ليبيا أن "اللاعبين انتقلوا عبر حافلات غير مكيفة وسيارات من السفارة نقلتهم عبر طرق غير آمنة وغابات، واستغرقت الرحلة 5 ساعات وسط ظروف صعبة في نيجيريا".حقق منتخب نيجيريا فوزًا على حساب ليبيا بهدف قاتل في الدقيقة 86 في الجولة الثالثة، على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في أويو، الجمعة، بفضل هدف متأخر من فيسايو باشيرو.كان من المقرر أن مباراة الجولة الرابعة، الثلاثاء، على ملعب شهداء فبراير في مدينة بنغازي.السلطات أجبرت الطائرة التي نقلت على الهبوط في مطار الأبرق بدلاً من مطار بنغازي، بحسب مسؤولين من نيجيريا.لا تزال بعثة المنتخب النيجيري عالقة في مطار الأبرق بمدينة البيضاء في ليبيا بسبب توقف منظومة الجوازات بالمطار، بحسب التقارير .