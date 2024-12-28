مباراة العراق والسعودية في "خليجي 26".. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ويحتاج المنتخب السعودي للتعادل على أقل تقدير لخطف بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، في حين سيكون على حامل اللقب حتمية الفوز لمواصلة الدفاع عن اللقب.ويحتل "الأخضر" المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متفوقا على "أسود الرافدين" بفارق الأهداف، بينما يقبع المنتخب اليمني في المركز الأخير برصيد خالٍ من النقاط.تقام القمة بين السعودية والعراق مساء اليوم السبت 28 ديسمبر/كانون الحالي على جابر الأحمد الدولي، وتنطلق الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت والدوحة ومكة المكرمة.وينقل البث الحي والمباشر للمباراة عبر القنوات التالية:وسبق للمنتخبين أن ألتقيا في 8 مواجهات سابقة بكأس الخليج، وربما كان بالإمكان زيادة عدد المواجهات إلى تسع لولا إلغاء المباراة التي جمعتهما في النسخة السادسة بالإمارات عام 1982، بسبب انسحاب منتخب في مواجهة الإمارات وإلغاء جميع نتائجه بالنسخة ذاتها.ويتفوق المنتخب العراقي رقميا أمام "الأخضر" في كأس الخليج بست انتصارات مقابل انتصارين للمنتخب السعودي، واللافت أن نتيجة التعادل التي ينتظرها المنتخب السعودي يوم السبت لم تشهدها أي من مواجهات المنتخبين في البطولة الخليجية.ومن أجل هذه المباراة الصعبة، من المتوقع أن يدخل مدرب خيسوس كاساس بتشكيلة وخطة مغايرة عن مباراتي اليمن والبحرين، حيث من المتوقع أن يعتمد خطة لعب 5-3-2 على النحو التالي: