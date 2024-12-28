تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق والسعودية في كأس الخليج والبث المباشر

نيوز – رياضة



لا شك أن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس الخليج 2024 ستشهد القمة الأكثر ترقبًا من الجماهير العربية، عندما يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره على جابر الأحمد الدولي.





وتمتلك السعودية نفس رصيد من النقاط، 3 نقاط، مع أفضلية "الأخضر" بفارق الأهداف، مما يعني عمليًا أن التعادل سيكون كافيًا لكتيبة هيرفي رينارد للتأهل إلى نصف النهائي إلا إن حدثت مفاجأة كبرى في مباراة البحرين واليمن بنفس التوقيت.



في هذا التقرير نسلط الضوء على القنوات الناقلة لمباراة والسعودية اليوم في خليجي 26 وكيفية مشاهدة البث المباشر لها والمزيد من التفاصيل.



القنوات الناقلة لمباراة والسعودية اليوم في خليجي 26

تقوم العديد من القنوات ببث مباراة والسعودية في دور المجموعات من خليجي 26، ومنها قناة الرياضية وSSC السعودية والكأس القطرية.



كما ستكون المباراة منقولة على قنوات عربية رياضية أخرى، وهي البحرين وعمان الرياضيتين، بالإضافة إلى قناة الكويت الرياضية وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.



تردد القنوات الناقلة لمباراة والسعودية في خليجي 26

يمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة ضد السعودية في كأس الخليج 26 من خلال الأقمار الصناعية المختلفة، وذلك عن طريق الترددات الأتية: زاد لهيب هذه المواجهة بعد تصريحات رئيس الاتحاد لكرة القدم، وأسطورة الكرة في أسود الرافدين، يونس محمود، والتي اعتبر خلالها أن السعودية لن تنافس على لقب خليجي 26، ورد عليه علي البليهي بأن الرد الحقيقي سيكون في الملعب في مباراة المنتخبين.وتمتلك السعودية نفس رصيد من النقاط، 3 نقاط، مع أفضلية "الأخضر" بفارق الأهداف، مما يعني عمليًا أن التعادل سيكون كافيًا لكتيبة هيرفي رينارد للتأهل إلى نصف النهائي إلا إن حدثت مفاجأة كبرى في مباراة البحرين واليمن بنفس التوقيت.في هذا التقرير نسلط الضوء على القنوات الناقلة لمباراة والسعودية اليوم في خليجي 26 وكيفية مشاهدة البث المباشر لها والمزيد من التفاصيل.تقوم العديد من القنوات ببث مباراة والسعودية في دور المجموعات من خليجي 26، ومنها قناة الرياضية وSSC السعودية والكأس القطرية.كما ستكون المباراة منقولة على قنوات عربية رياضية أخرى، وهي البحرين وعمان الرياضيتين، بالإضافة إلى قناة الكويت الرياضية وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.يمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة ضد السعودية في كأس الخليج 26 من خلال الأقمار الصناعية المختلفة، وذلك عن طريق الترددات الأتية:

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة والسعودية في خليجي 26

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة ضد السعودية من خلال أكثر من وسيلة، حيث ستقوم القنوات الناقلة للحدث ببثه على الحسابات الرسمية على يوتيوب.

معلق مباراة والسعودية في كأس الخليج 2024

سيكون معلق مباراة والسعودية عبر قناة SSC NEWS HD هو مشاري القرني، وعبر الكأس الرياضية خليل البلوشي، بينما لم تُعلن بقية القنوات حتى الآن عن معلقيها على القمة المرتقبة.



موعد مباراة والسعودية في خليجي 26

موعد مباراة والسعودية هو اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، وستنطلق في جابر الأحمد الدولي في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والكويت.