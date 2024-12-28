تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق والسعودية في كأس الخليج والبث المباشر

زاد لهيب هذه المواجهة بعد تصريحات نائب
رئيس الاتحاد العراقي
لكرة القدم، وأسطورة الكرة في أسود الرافدين، يونس محمود، والتي اعتبر خلالها أن السعودية لن تنافس على لقب خليجي 26، ورد عليه علي البليهي بأن الرد الحقيقي سيكون في الملعب في مباراة المنتخبين.
وتمتلك السعودية نفس رصيد العراق
من النقاط، 3 نقاط، مع أفضلية "الأخضر" بفارق الأهداف، مما يعني عمليًا أن التعادل سيكون كافيًا لكتيبة هيرفي رينارد للتأهل إلى نصف النهائي إلا إن حدثت مفاجأة كبرى في مباراة البحرين واليمن بنفس التوقيت.
في هذا التقرير نسلط الضوء على القنوات الناقلة لمباراة العراق
والسعودية اليوم في خليجي 26 وكيفية مشاهدة البث المباشر لها والمزيد من التفاصيل.
القنوات الناقلة لمباراة العراق والسعودية اليوم في خليجي 26
تقوم العديد من القنوات ببث مباراة العراق
والسعودية في دور المجموعات من خليجي 26، ومنها قناة العراق
الرياضية وSSC السعودية والكأس القطرية.
كما ستكون المباراة منقولة على قنوات عربية رياضية أخرى، وهي البحرين وعمان الرياضيتين، بالإضافة إلى قناة الكويت الرياضية وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.
تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق والسعودية في خليجي 26
يمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة العراق
ضد السعودية في كأس الخليج 26 من خلال الأقمار الصناعية المختلفة، وذلك عن طريق الترددات الأتية:
معلق مباراة العراق والسعودية في كأس الخليج 2024
سيكون معلق مباراة العراق
والسعودية عبر قناة SSC NEWS HD هو مشاري القرني، وعبر الكأس الرياضية خليل البلوشي، بينما لم تُعلن بقية القنوات حتى الآن عن معلقيها على القمة المرتقبة.
موعد مباراة العراق والسعودية في خليجي 26
موعد مباراة العراق
والسعودية هو اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، وستنطلق في ملعب
جابر الأحمد الدولي في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والكويت.