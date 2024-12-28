متى تتخطى؟.. الجمهور السعودي يشن حملة هجوم واسعة على السفاح (صور)

وخلال المواجهة التي تجمع بين المنتخب ونظيره لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في "خليجي 26" المقامة بالكويت، وجهت الجماهير السعودية الحاضرة في جابر الأحمد الدولي بالكويت رسالة مستفزة ليونس بعدما كان قد سخر من فكرة ترشيح الأخضر للمنافسة على اللقب الخليجي.ورفعت بعض الجماهير في المدرجات لافتات تحمل صورة يونس في عام 2007 مصدوما من فوز ياسر القحطاني نجم منتخب السعودية السابق والذي توج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لنفس العام رغم فوز "أسود الرافدين" بكأس آسيا.وكتبت الجماهير على الصورة التي تجمع يونس بالقحطاني، عبارة "تعرف ياسر"، في إشارة إلى أن النجم ما زال يعيش على وقع صدمة عدم فوزه بالجائزة الاستثنائية التي نالها نجم الكرة السعودية.وكتب في لافتة أخرى "متى تتخطى؟!" في إشارة إلى أن النجم فشل في التفوق على المهاجم التاريخي للكرة السعودية ولا ينسى هذا الجرح حتى بعد مرور 17 عامًا.خسر المنتخب امام نظيره 3-1 وودع البطولة فيما اكمل الأخضر مشواره الى الدور القادم.