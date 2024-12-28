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متى تتخطى؟.. الجمهور السعودي يشن حملة هجوم واسعة على السفاح (صور)

رياضة

2024-12-28 | 12:17
متى تتخطى؟.. الجمهور السعودي يشن حملة هجوم واسعة على السفاح (صور)
2,222 مشاهدة

انتقلت المعركة الكلامية بين الجماهير السعودية ويونس محمود، نائب رئيس اتحاد الكرة العراقي وأسطورة منتخب "أسود الرافدين"، إلى مدرجات ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت.

وخلال المواجهة التي تجمع بين المنتخب السعودي ونظيره العراقي لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في بطولة "خليجي 26" المقامة بالكويت، وجهت الجماهير السعودية الحاضرة في ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت رسالة مستفزة ليونس محمود بعدما كان قد سخر من فكرة ترشيح الأخضر للمنافسة على اللقب الخليجي.

ورفعت بعض الجماهير في المدرجات لافتات تحمل صورة يونس محمود في عام 2007 مصدوما من فوز ياسر القحطاني نجم منتخب السعودية السابق والذي توج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لنفس العام رغم فوز "أسود الرافدين" بكأس آسيا.

وكتبت الجماهير على الصورة التي تجمع يونس محمود بالقحطاني، عبارة "تعرف ياسر"، في إشارة إلى أن النجم العراقي ما زال يعيش على وقع صدمة عدم فوزه بالجائزة الاستثنائية التي نالها نجم الكرة السعودية.

وكتب في لافتة أخرى "متى تتخطى؟!" في إشارة إلى أن النجم العراقي فشل في التفوق على المهاجم التاريخي للكرة السعودية ولا ينسى هذا الجرح حتى بعد مرور 17 عامًا.

خسر المنتخب العراقي امام نظيره السعودي 3-1 وودع البطولة فيما اكمل الأخضر السعودي مشواره الى الدور القادم.
 

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يونس

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