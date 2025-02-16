كاساس يريده.. نجم فريق القاسم قريب من تمثيل المنتخب العراقي

ويواصل خيسوس كاساس متابعة المباريات في دوري العراق، من أجل مستويات لاعبي أسود الرافدين، وأيضا البحث عن لاعبين جدد بإمكانهم اللعب في المنتخب .ألهبت المستويات الكبيرة التي يقدمها لاعب فريق القاسم، الحارث حاتم، حماس المدرب الذي يبحث عن مواصفات لاعب يجيد الجري بسرعة كبيرة، وأيضًا بإمكانه إنهاء الهجمات بإتقان، وهذا ما وجده المدرب الإسباني في اللاعب الحارث حاتم، الذي بات حديث الشارع الرياضي في .ويريد خيسوس كاساس استخدام اللاعب الحارث حاتم كورقة رابحة، إذ من الممكن إشراكه كلاعب بديل على الرواقين الأيمن والأيسر، ليتمكن من إنهاء الهجمات المرتدة بنجاح، إذ يعد من أسرع اللاعبين حاليًّا في العراق، ولا يوجد لاعب بسرعته، والمدرب يرى بأن البنية الجسمانية للاعب ليست مشكلة، طالما يستطيع التعامل مع الكرة بأفضل صورة ممكنة.كما ان كاساس يرى بأن البنية الجسمانية للاعب الحارث حاتم قد تكون ميزة بالنسبة إليه، إذ بإمكانه المرور بسهولة، وأيضًا الحصول على الأخطاء في مناطق قريبة من مرمى المنافس، وكذلك فإن اللاعب يمتلك سلاح إتقان الكرات الثابتة، لذلك سيشكل الإضافة الفنية التي يبحث عنها المدرب الإسباني في المنتخب العراقي، وقد يساهم في حل الكثير من المشكلات التي عانى منها المنتخب نتيجة عدم الاستقرار، بحسب winwin.ويستعد المدرب الإسباني للإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب العراقي، حيث ستشهد وجود جميع الأسماء التي غابت عن كأس الخليج الأخيرة، مثل علي الحمادي ودانيلو السعد ومنتظر الماجد، وستضم القائمة أيضًا مجموعة جديدة من لاعبي دوري العراق، وعلى رأسهم الحارث حاتم.وسيلعب المنتخب أمام منتخبي الكويت وفلسطين يومي 20 و25 مارس/ آذار المقبل، في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ يتطلع أسود الرافدين إلى المحافظة على وصافة ترتيب المجموعة الثانية بعدما حصد 11 نقطة.