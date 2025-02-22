صلاح يزاحم ميسي على عرشه.. رقم تاريخي

ونجح محمد صلاح في تسجيل 24 هدفاً وصناعة 15 على مدار مشاركاته مع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.ونجح صلاح في التسجيل والصناعة معاً خلال 10 مباريات هذا الموسم في رقم لم يسبق تحقيقه منذ موسم 2014-2015.ووقتها نجح مع برشلونة فريقه السابق في تحقيق هذا الرقم الاستثنائي.ويمكن لمحمد صلاح الذي ينتظره 3 أشهر على نهاية الموسم الحالي، تجاوز رقم حال نجح في التسجيل والصناعة معاً في مباراتين فقط.ونجح خلال موسم 2014-2015 في تسجيل 43 هدفاً وصناعة 21 في 38 مواجهة بالليغا.علماً بأن البارسا في ذلك الموسم نجح في التتويج بثلاثية وكأس ودوري أبطال أوروبا.