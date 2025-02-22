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صلاح يزاحم ميسي على عرشه.. رقم تاريخي
رياضة
2025-02-22 | 10:27
756 مشاهدة
يمتلك
المصري
محمد صلاح نحم
ليفربول
فرصة لانتزاع رقم قياسي يحمله الأرجنتيني
ليونيل
ميسي
قائد إنتر ميامي الأمريكي على صعيد الدوريات الأوروبية الكبرى.
ونجح محمد صلاح في تسجيل 24 هدفاً وصناعة 15 على مدار مشاركاته مع
ليفربول
في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
ونجح صلاح في التسجيل والصناعة معاً خلال 10 مباريات هذا الموسم في رقم لم يسبق تحقيقه منذ موسم 2014-2015.
ووقتها نجح
ليونيل
ميسي
مع برشلونة فريقه السابق في تحقيق هذا الرقم الاستثنائي.
ويمكن لمحمد صلاح الذي ينتظره 3 أشهر على نهاية الموسم الحالي، تجاوز رقم
ميسي
حال نجح في التسجيل والصناعة معاً في مباراتين فقط.
ونجح
ميسي
خلال موسم 2014-2015 في تسجيل 43 هدفاً وصناعة 21 في 38 مواجهة بالليغا.
علماً بأن البارسا في ذلك الموسم نجح في التتويج بثلاثية
الدوري الإسباني
وكأس
الملك
ودوري أبطال أوروبا.
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