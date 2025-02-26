العراق يتوج بخليجي قدامى اللاعبين

وشهدت مباراة الفريقين التي أقيمت على جابر الأحمد في تعادل الفريقين في شوطي المباراة ليصار الى ركلات الجزاء.وبفضل تصديات حارس المرمى نور صبري تمكن منتخبنا من التتويج بلقب في نسختها الأولى.