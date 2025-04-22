نجوم العراق.. قمة الفرات تنتهي بتعادل مثير والميناء يهزم نفط البصرة

وخرج فريق بتعادل مثير مع ضيفه بنتيجة 3-3، إذ انتهى الشوط الأول بتقدم كربلاء بهدف دون مقابل للقاسم، جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب عريف في الدقيقة 19.وفي الشوط الثاني سجل كربلاء هدفه الثاني في الدقيقة 51 عن طريق ، وقلص القاسم النتيجة بتسجيله هدفه الاول عن طريق بالدقيقة 57، وتمكن القاسم من تعديل النتيجة في الدقيقة عن طريق في الدقيقة 85، وبعد دقيقة 86 سجل القاسم الهدف الثالث عن طريق الحارث ، وسرعان ما تمكن فريق كربلاء من تعديل النتيجة في الدقيقة 90 عن طريق اللاعب .وبهذه النتيجة رفع القاسم رصيده للنقطة 44 بالمركز السادس، ورفع كربلاء رصيده للنقطة 22 بالمركز 19.وفي مباراة أخرى، فاز فريق على فريق بهدف وحيد، اذ انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل الميناء هدفه في الدقيقة 49 عن طريق تيسيلا كيسندا .وبهذه النتيجة رفع الميناء رصيده للنقطة 31 بالمركز 16، وتجمد رصيد نفط عند النقطة 24 بالمركز 18.