كلاسيكو الأرض.. التفاصيل الكاملة لقمة الأحد بين برشلونة ومدريد

هذه المباراة ستكون حاسمة بشكل كبير لوجهة لقب الليجا هذا الموسم، حيث يتصدر برشلونة الترتيب العام برصيد 79 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن وصيفه ، وذلك قبل 3 جولات من نهاية السباق.وبناء على ذلك، ستكون مباراة بمثابة الفرصة الأخيرة للميرينجي، للحاق بقطار المنافسة على لقب الليجا، حيث إن الفارق سيتقلص حينها لنقطة وحيدة مع ، مع تبقي 3 مواجهات على النهاية لكلا الفريقين.وتمثل هذه المباراة أيضًا فرصة لمصالحة جماهير ، بعدما ودع فريقها دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية بالخسارة ذهابا وإيابا أمام آرسنال، كما فقد لقب في النهائي أمام البلوجرانا، الذي تفوق عليه أيضًا في مباراة السوبر الإسباني بداية هذا العام في .في المقابل، يطمع برشلونة في فوز رابع على في نفس الموسم، وهو إنجاز لا يقل عن قتل المنافسة على لقب الليجا والسيطرة على جميع الألقاب المحلية.*موعد المباراةوستجري مباراة برشلونة وريال في الجولة 35 من هو الأحد الموافق 11 مايو/آيار 2025 على ملعب الأولمبي.وتنطلق المباراة في تمام الخامسة والربع مساءً (17:15) بتوقيت ومكة المكرمة والقاهرة، السادسة والربع مساءً (18:15) بتوقيت .*القنوات الناقلةتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق إذاعة مباريات الدوري الإسباني، وسيتم إذاعة مباراة برشلونة وريال مدريد عبر قناة beIN Sports HD 1.ولم تحدد شبكة بي إن سبورتس اسم المعلق على مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، حتى الآن.