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"كلاسيكو الأحد".. ريال مدريد أمام فرصة أخيرة لإنقاذ موسمه
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كلاسيكو الأرض.. التفاصيل الكاملة لقمة الأحد بين برشلونة ومدريد

رياضة

2025-05-09 | 09:10
كلاسيكو الأرض.. التفاصيل الكاملة لقمة الأحد بين برشلونة ومدريد
2,048 شوهد

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، كلاسيكو الأرض بين برشلونة وضيفه ريال مدريد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني 2024-2025.

هذه المباراة ستكون حاسمة بشكل كبير لوجهة لقب الليجا هذا الموسم، حيث يتصدر برشلونة الترتيب العام برصيد 79 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن وصيفه ريال مدريد، وذلك قبل 3 جولات من نهاية السباق.

وبناء على ذلك، ستكون مباراة الكلاسيكو بمثابة الفرصة الأخيرة للميرينجي، للحاق بقطار المنافسة على لقب الليجا، حيث إن الفارق سيتقلص حينها لنقطة وحيدة مع البلوجرانا، مع تبقي 3 مواجهات على النهاية لكلا الفريقين.

وتمثل هذه المباراة أيضًا فرصة لمصالحة جماهير الميرنجي، بعدما ودع فريقها دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية بالخسارة ذهابا وإيابا أمام آرسنال، كما فقد لقب كأس الملك في النهائي أمام البلوجرانا، الذي تفوق عليه أيضًا في مباراة السوبر الإسباني بداية هذا العام في السعودية.

في المقابل، يطمع برشلونة في فوز رابع على الريال في نفس الموسم، وهو إنجاز لا يقل عن قتل المنافسة على لقب الليجا والسيطرة على جميع الألقاب المحلية.

*موعد المباراة
وستجري مباراة برشلونة وريال مدريد في الجولة 35 من الدوري الإسباني هو الأحد الموافق 11 مايو/آيار 2025 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة والربع مساءً (17:15) بتوقيت بغداد ومكة المكرمة والقاهرة، السادسة والربع مساءً (18:15) بتوقيت أبو ظبي.

*القنوات الناقلة
تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق إذاعة مباريات الدوري الإسباني، وسيتم إذاعة مباراة برشلونة وريال مدريد عبر قناة beIN Sports HD 1.

ولم تحدد شبكة بي إن سبورتس اسم المعلق على مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، حتى الآن.
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