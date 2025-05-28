بينها الأهلي والريال.. 8 اندية تتنافس على ضم رونالدو

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها إن قد ينتقل إلى واحد من 8 فرق مشاركة في ومنها المصري.وبحسب التقرير الإسباني فإن الأهلي: "الفريق الأنجح في أفريقيا قد يوفر منصة لكريستيانو رونالدو لمواصلة المنافسة على أعلى مستوى، وذلك على الرغم من تراجع التكهنات".وسبق أن نفى مصدر من داخل الأهلي إمكانية التعاقد مع في الفترة المقبلة بسبب المقابل المالي المرتفع للاعب.وفي الإطار ذاته ظهر اسم الوداد في القائمة من أجل تعزيز صفوف الفريق من أجل المشاركة في للأندية، حيث تم وصف التعاقد المزمع على أن هذا إن حدث سيكون : "إنجازاً إعلامياً غير مسبوق في كرة القدم الأفريقية".وجاء اسم في القائمة، وهو أمر قد طرح من قبل، خاصة بعد تغريدة اللاعب بشأن الرحيل عن العالمي بنهاية عقده في 30 يونيو/ حزيران.وفي الإطار ذاته، يتواجد ناديي بوتافوغو وبالميراس البرازيليين لكن حتى الآن لم تحدث أي مفاوضات في هذا الإطار بين الثنائي.كما يتواجد الأمريكي الذي يضم بين صفوفه في مسألة إن حدثت ستمثل حدثاً استثنائياً بأن يلعب الثنائي معاً لأول مرة في فريق واحد.ووضع التقرير كذلك اسم مونتيري بحسب تقرير لصحيفة "دبليو ديبورتيس" المكسيكية التي أكدت تواصل النادي مع محيط اللاعب، حيث في هذه الحالة سيلعب مع زميله السابق في سيرخيو راموس.وكان طبيعياً كذلك أن يظهر في القائمة ريال النادي الذي دافع الدون عن ألوانه على مدار 9 سنوات ما بين 2009 و2018 ليصبح الهداف التاريخي للنادي بـ451 هدفاً توج خلالها بـ4 بطولات لدوري أبطال أوروبا.