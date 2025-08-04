رونالدو أمام فرصة ذهبية في السوبر السعودي

ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره ، فيما سيلعب أمام أهلي جدة.وانسحب من المسابقة لإراحة لاعبيه بعد موسم مزدحم انتهي ببلوغ ربع نهائي مونديال الأندية 2025، وتقرر أن يشارك مكانه أهلي جدة.على الجانب الفردي، يملك قائد النصر فرصة جيدة للتقدم في سباق الهدافين التاريخيين للبطولة، في ظل غياب المتصدر بـ(7) أهداف.كما تضم القائمة التاريخية ثلاثي الهلال: مالكوم دي أوليفيرا (4) أهداف، (3)، وسالم (3).ويتساوى مع دوريس سالوم لاعب الفتح السابق، نجم الهلال الأسبق، ومختار فلاتة مهاجم ، برصيد هدفين لكل منهم.