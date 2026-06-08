وخاض حصة تدريبية ثانية يوم أمس، ركز خلالها الملاك التدريبي بقيادة الاسترالي غراهام على الجوانب التكتيكية والفنية، وشهدت التدريبات تطبيق مجموعة من الجمل الخططية، والتركيز على التنظيم الدفاعي وسرعة التحول الهجومي، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية والذهنية قبل اللقاء الودي.وتمثل مواجهة منتخب بحجم فنزويلا اختباراً حقيقياً وقوياً للاعبينا قبل خوض غمار نهائيات ، لما يضمه الفريق القادم من قارة أميركا الجنوبية من لاعبين بارزين في الدوريات العالمية، على غرار الهداف التاريخي للمنتخب سولومون روندون (باتشوكا المكسيكي) ودانييل بيريرا (اوستن الأميركي) وكريستيان ماكون (ليفسكي البلغاري) وجون أرامبورو (ريال سوسيداد الإسباني) وتوماس رينكون (سانتوس البرازيلي) وغليكر ميندوزا (شاختار الأوكراني).ومن المقرر أن يختتم منتخبنا تحضيراته اليوم بإجراء حصة تدريبية أخيرة، سيتحدد من خلالها الملامح النهائية للتشكيلة الأساسية التي ستخوض المباراة.يودّع معسكر المنتخب بالدموعوفي مشهد مؤثر حظي بتعاطف كبير، ودع الظهير الأيسر أحمد يحيى معسكر المنتخب بالدموع، بعد تأكد غيابه رسمياً عن مونديال (2026) بداعي الإصابة، حيث وجه رسالة لزملائه قائلاً: قلبي معكم وكلي يقين بقدراتكم على تمثيل كرتنا بأفضل صورة، الجمهور ينتظركم ويثق بكم لتحقيق نتائج إيجابية تدون في الأذهان، وتبقى للتاريخ.يذكر أن منتخبنا كان قد خاض مباراتين وديتين في إطار استعداداته للمونديال حيث نجح في تحقيق الفوز على منتخب بهدف نظيف سجله اللاعب ، في حين فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله على الماتادور الإسباني.