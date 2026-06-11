48 منتخبا وثلاث دول.. المونديال التاريخي ينطلق اليوم بمواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا

وتستعد لترسيخ مكانتها في تاريخ كرة القدم كأول دولة تستضيف ثلاث مرات، إذ ستستضيف النسخة المقبلة جنبا إلى جنب مع كندا والولايات المتحدة الأمريكية.وتنطلق البطولة بمواجهة تجمع منتخب المكسيك ونظيره منتخب ضمن منافسات على استاد أزتيكا، الذي يحقق إنجازاً تاريخياً باستضافته مباريات كأس العالم للمرة الثالثة بعد نسختي 1970 و1986، ليصبح أول ملعب في العالم يحقق هذا الرقم.وتُعد المكسيك من المشاركين الدائمين في البطولة، حيث ستشارك في هذا الحدث العالمي للمرة الـ18.وتشكل نسخة 2026 محطة مفصلية في تاريخ البطولة، بعدما ارتفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخباً، ما أدى إلى زيادة عدد المباريات من 64 إلى 104 مباريات.وتضم البطولة أيضاً 16 منتخباً أوروبياً، و10 منتخبات أفريقية،، و6 منتخبات من اتحاد الشمالية والوسطى والكاريبي، و6 منتخبات من أمريكا الجنوبية، إضافة إلى منتخب واحد من أوقيانوسيا، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة العالمية.وتشهد البطولة حضوراً عربياً قياسياً بمشاركة 8 منتخبات هي: ، قطر، ، مصر، ، ، تونس، والجزائر، في مشاركة تاريخية تطمح من خلالها الكرة العربية إلى ترك بصمة قوية.ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في عواصم بلاد المغرب العربي (تونس – الجزائر – المغرب) في تمام الساعة الثامنة مساء بحسب توقيتها المحلي، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة وبغداد.وأكد رئيس «فيفا» السويسري جاني إنفانتينو، أن البطولة ستقام في أجواء رياضية رائعة وستحقق مكاسب قياسية تبلغ 11 مليار دولار أميركي، متفوقةً بشكل كبير على 7 مليارات دولار كانت قد حققتها نسخة 2022 في قطر.ورغم الشراكة في التنظيم فإن أجواء التوتر تبدو ظاهرة بين كندا والولايات المتحدة بعد تصريحات الرئيس ترمب بنيّته ضم الأولى لتكون الولاية الأميركية الـ51. ولم يتوقف الأمر المهدِّد لتنظيم ناجح للبطولة على ذلك، حيث شددت أميركا من قواعد الدخول، مما حرم كثيراً من الجماهير من الحصول على تأشيرات لدعم منتخباتها، وبخاصة جماهير والكونغو الديمقراطية (بسبب تفشي فيروس «إيبولا» بالبلاد). لكنَّ حرمان الحكم الصومالي عمر عرتن من الدخول لمرافقة زملائه في إدارة المباريات كان الحدث الذي وضع «فيفا» ورئيسه إنفانتينو في موقف حرج، خصوصاً بعد حصوله على تأشيرة . وبررت الأميركية قرارها بأن عرتن كان «على صلة بأشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى منظمات إرهابية».وتشكل مباراة المجموعة الأولى عودة إلى لملعب أزتيكا الأيقوني الذي يسع لنحو 80 ألف متفرج وتم تحديثه، بعدما سبق واستضاف مباريات في نسختَي عامَي 1970 و1986. وستعيد مواجهة الافتتاح إحياء ذكريات مباراة بطولة 2010، عندما تعادلت جنوب أفريقيا مع المكسيك 1-1 في جوهانسبرغ. وهذه المرة، يصل المضيف كمرشح واضح للفوز ويدرك أن الانتصار قد يكون حاسماً لآمالهم في احتلال صدارة المجموعة التي تضم أيضاً وجمهورية التشيك.وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للمنتخبات المشاركة نحو 17.26 مليار يورو، ما يعكس حجم النجوم والمواهب المشاركين في البطولة.وتتصدر المنتخبات الأوروبية قائمة الأعلى قيمة سوقية بقيادة منتخبات إنجلترا وإسبانيا وفرنسا، فيما يعد المنتخب الأعلى قيمة بين المنتخبات العربية المشاركة، بينما يتصدر منتخب كوت ديفوار قائمة المنتخبات الأفريقية من حيث القيمة السوقية.